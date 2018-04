Wenn die Jugend auf Alt macht

"Lachen Sie, klatschen Sie. Das spornt unsere Schauspieler an", forderte Manja Stöcker die Zuschauer auf. Und die ließen sich das nicht zweimal sagen. Der Theaternachmittag, zu dem die Projektgruppe "In der Heimat wohnen" eingeladen hatte, war ein voller Erfolg.

Der Nachwuchs der 1987 gegründeten Theatergruppe Hochstadt begeisterte. Heimbewohner, Gäste und Freunde des Laienspiels füllten den Speisesaal des Friedrich-Baur-Seniorenzentrums Sankt Kunigund komplett.

Manja Stöcker, die den Theater-Nachwuchs betreut, stellte die Akteure vor: "Von unseren 16 Jugendlichen können Sie neun heute live erleben." Der köstliche Einakter "Kein Verlass mehr auf die Alten" von Hannelore Möller, mit dem die Maxis unter der Regie von Helena Deuerling das Programm eröffneten, erwies sich als wunderbares Lachmuskeltraining.

Im Mittelpunkt des flotten Schwanks steht Oma Elfriede, verkörpert von Anna Lena Neder. Sie hat es satt, ständig für andere da sein zu müssen. Nicht nur ihre egoistischen Töchter Melanie und Sabrina, gespielt von Leonie Priemer und Jana Österreicher, nutzen ihre Gutmütigkeit aus. Auch Nichte Sandra (Felicitas Regele) und die nervige Nachbarin Juliette (Eva Zirkelbach) tragen dazu bei, dass der Seniorin der Kragen platzt. "Wenn man eigene Pläne hat, muss man auch mal Nein sagen können", lässt Elfriede die Familie wissen. "Neue Frisur, Lippenstift, Wimperntusche, jugendlicher Style - da steckt bestimmt ein Mann dahinter", sind sich Melanie und Sabrina sicher. Und genauso ist es.



Erst Schiff, dann Standesamt

Oma hat sich verliebt. Doch Hans (Klemens Weiß) will nicht nur Lebensabschnittsgefährte sein. Im Beisein ihrer Lieben macht er Elfriede einen Heiratsantrag. Dazu trällert er Udo Jürgens Ohrwurm "Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an". Die Familie ist empört. Aber bevor die "Turteltäubchen" den Weg zum Standesamt antreten, machen sie erst mal eine vierwöchige Schiffsreise: "Schließlich müssen wir uns richtig kennenlernen." Als nicht minder amüsant erwies sich das Lustspiel "Das Miststück", bei dem Manja Stöcker Regie führte. Toni Stöcker schlüpfte in die Rolle des selbstherrlichen Ehemanns Alfred, der sein soeben erworbenes Videoregal aufbauen möchte. Eine Anleitung braucht er nicht. "Wer ein richtiger Heimwerker ist, der sieht auf den ersten Blick, was zu tun ist. Außerdem hat der Kerl im Baumarkt gesagt, das Ding sei idiotensicher", prahlt er. Doch schon bald ist Alfred mit seinem Latein und seinen Nerven am Ende. "Denk an dein schwaches Herz", bittet ihn seine besorgte Gattin Irma (Julia Hofmann) immer wieder. "Halt dei blöda Goschn", schreit er zurück. Auch die Ratschläge von Schwiegermutter Klara (Hannah Löhner) helfen nicht wirklich. Am Ende muss halt doch ein Fachmann her.

Das Publikum, das sich bei den zwei Einaktern prächtig amüsierte, klatschte begeistert Beifall. "Das war einfach herrlich", schwärmte Quartiersmanagerin Angela Lohmüller, die sich namens der Projektgruppe "In der Heimat wohnen" bei den Akteuren für den vergnüglichen Nachmittag bedankte. bkl