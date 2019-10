"Es ist ein Programm, das ein breites Publikum anspricht: alle Klassikliebhaber, aber auch all diejenigen, die die Instrumente Klavier und Flöte gerne hören", sagt Erik Konietzko. "Flöte meets Piano" lautet der Titel des Konzerts, das der 21-jährige Bad Staffelsteiner und Lena Schmid am Samstag, 2. November, ab 19 Uhr in der Destillerie Möbus geben. Sie unternehmen dabei eine Zeitreise vom Barock bis in die Moderne. Um Anmeldung unter Telefonnummer 09564/8046922 wird gebeten. red