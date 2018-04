Wenn die Bibel vom Ende der Welt spricht

Das Weltende oder die Apokalypse spielt in vielen Weltreligionen eine zentrale Rolle. Die Bibel spricht mehrfach von einem einschneidenden Ende und von Überlebenden dieser "Endzeit". Was ist das Weltende, von dem die Bibel spricht? Handelt es sich um eine globale nukleare Auseinandersetzung, durch die alles menschliche Leben ausgelöscht werden könnte? Oder um ein außergewöhnliches Naturereignis wie den Einschlag eines Asteroiden? Michael Kobsa reist durch die Region, um in dem Vortrag "Wie kann man das Ende der Welt überleben?" diese und andere Fragen zu beantworten. Er lädt alle Besucher ein, ihre eigene Bibel mitzubringen - unabhängig davon, welche Übersetzung man zur Hand hat. Bei den Jehovas Zeugen Lichtenfels spricht er am Sonntag, 22. April, um 10 Uhr im Königreichssaal in der Seeleinstraße 39. Der Eintritt ist frei, es findet keine Kollekte statt. red