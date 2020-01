Wenn die Beine unruhig sind

Helmut Zimmermann spricht in seinem Vortrag am Freitag, 10. Januar, über "Rastlose Beine - Restless Legs (Polyneuropathie)". Es geht um unruhige Beine, taube Füße und Schlaflosigkeit. Dabei werden neun Punkte für ein RL-Syndrom angesprochen. Beginn der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr in der Drogerie Zimmermann. Fragen sind auch während des Vortrags erlaubt. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen unter der Telefonnummer 09561/94711 sind erwünscht. red