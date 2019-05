Wenn die Bälle rollen

Christian Licha Zu einem Golf-Erlebnistag lud am Wochenende der Golfclub Haßberge auf seine Anlage in Steinbach ein. Zahlreiche Interessierte nutzten die Gelegenheit, um den faszinierenden Sport kostenlos zu erleben. So konnte man auf der Driving-Ranch das Abschlagen üben oder bei einem Putting-Wettbewerb sowie einem kleinen Turnier für alle Golf-Schnupperer teilnehmen.

Als Hauptpreis hierfür wurde eine platzinterne Platzreife zusammen mit einem dreimonatigem Spielrecht ausgelobt. Ebenso wurden Rundfahrten über den seit 2003 bestehenden Golfplatz angeboten.

"Golf ist ein Sport, der für jedermann zugänglich ist", erklärte Wolfgang Milewski, der zusammen mit Hans-Dieter Diehm Vorsitzender des Vereins ist. Organisiert in sieben Mannschaften bietet der Golfclub Haßberge verschiedene Mitgliedsmodelle an: für Wenigspieler ebenso wie für Vollmitglieder. Anfänger können ihre Ausbildung bei einem Profitrainer vor Ort machen, der dann auch die Platzreife abnimmt. Milewski betonte, dass man sich keineswegs auf lange Zeit an den Verein binden müsse. Für Neumitglieder gibt es auch eine Preisermäßigung für die Mitgliedschaft; auf eine Aufnahmegebühr wird verzichtet, ergänzte Pressewart Herbert Rückert.

Am gleichen Tag fand auch eine Meisterschaft der Top-40-Spieler statt. Die Besten aus den Golfclubs Haßberge, Maria Bildhausen, Kitzingen und Bad Windsheim absolvierten alle 18 Bahnen und legten dadurch eine Wegstrecke von rund zehn Kilometer in vier bis fünf Stunden zurück.

Für eine fantastische Stimmung sorgte am Abend die Kultband "Heaven". Der Bandleader Günther Skoberla, der ebenfalls begeisterter Golfspieler ist, sorgte mit seinen Musikern dafür, dass keine Langeweile aufkam. Songs aus den 1980er und 1990er Jahren begeisterten die Zuschauer ebenso wie Rockclassics und aktuelle Hits.