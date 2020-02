Wenn der Schmerz höllisch, quälend und mörderisch wird

Die Schön- Klink Bad Staffelstein befasst sich im Rahmen der Vortragsreihe "Gesundheits-Gespräche" am Donnerstag, 13. Februar, um 19 Uhr mit der ambulanten und stationären Schmerztherapie. Referieren werden Dr. Markus Schneider, Orthopäde und Unfallchirurg und Dr. Stefan Middeldorf, Chefarzt der Orthopädischen Klinik der Schön-Klinik Bad Staffelstein.

Höllisch, quälend, erschöpfend, mörderisch - so beschreiben Menschen ihre chronischen Schmerzen. Was sie aushalten, kann sich ihr Umfeld kaum vorstellen. Das morgendliche Aufstehen wird zur Herausforderung und alltägliche Dinge wie Kochen, Anziehen oder Einkaufen sind an manchen Tagen ohne Medikamente oder die Hilfe anderer nicht zu bewältigen. Mit einer Schmerztherapie kann es gelingen, den Beschwerden entgegenzutreten.

Die multimodale Schmerztherapie ist ein Konzept, bei dem medizinische, psychotherapeutische und physiotherapeutische Inhalte zusammengeführt werden. In der Regel werden dabei die Behandlung der körperlichen Symptome mit verhaltenstherapeutischen Verfahren kombiniert. Ziel der Therapie ist es, die Lebensqualität von Betroffenen zu verbessern und schmerzbedingte Bewegungseinschränkungen zu reduzieren.

Im Gesundheits-Gespräch werden die Referenten aufzeigen, worin sich eine ambulante und eine stationäre Schmerztherapie unterscheiden und darauf eingehen, wann welches Therapiesetting in Betracht kommt. Chefarzt Stefan Middeldorf wird das multimodale Konzept der stationären Schmerztherapie in der Schön- Klinik erläutern. Markus Schneider wird die Arbeit eines ambulanten Schmerztherapeuten vorstellen, die Schwierigkeiten der Diagnosestellung und der Zusammenfassung der Befunde sowie die Möglichkeiten der ambulanten Therapie.

Veranstaltungsort ist die Schön-Klinik Bad Staffelstein, Am Kurpark 11. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei. Beginn ist 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red