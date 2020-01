Wenn der Regen ausbleibt

Die "Muggnpfiffer" aus Stockheim gehen 2020 in das 20. Jahr ihres Bestehens. Viele Kinderaugen haben sie schon zum Leuchten gebracht. Nun kommen sie am Sonntag, 26. Januar, um 16 Uhr in den Jugendtreff "Struwwelpeter" in der Rodacher Straße in Kronach. Sie werden das Stück "Die Regentrude" aufführen.

Zum Inhalt: Die Regentrude ist eingeschlafen und deshalb regnet es nicht mehr. Jetzt führt der garstige Feuermann das Regiment. Nur mit einem Zauberspruch kann die Regentrude geweckt werden. Aber die Menschen haben das Sprüchlein vergessen.

Als der Feuermann über die Weide dreier halbverdursteter Schafe tanzt, posaunt dieser das Zaubersprüchlein heraus. Maren und Andres bringen den Schafen die letzten Tropfen Wasser. Die Schafe verraten den Kindern den Spruch und den Weg ins unterirdische Reich der Regentrude. Auf ihrer Traumreise werden die Kinder von den Schafen begleitet.

Dabei wird immer auch Bezug zur Gegenwart genommen. Das grüne Schaf trägt einen Aufkleber mit der Aufschrift "Atomkraft - nein danke". Das rosa Schaf sieht alle durch eine rosa Brille und meint, so schlimm werde es nicht werden. Das schwarze Schaf glaubt, dass es noch viel schlimmer wird.

Wie immer wird die Geschichte von fetzigen Liedern begleitet, gesungen von Ute Fischer Peterson und Alexandra Förtsch. Text, Marionetten und Kulissen sind wie immer Marke Eigenbau der "Muggnpfiffer".

Theodor Storms Märchen "Die Regentrude" ist in der Zeit des Klimawandels aktuell wie nie - und schön wäre es, wenn sich in der Realität auch alle Probleme mit einem Zauberspruch beheben ließen.

Das Stück ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren. Karten im Vorverkauf gibt es im "Struwwelpeter". red