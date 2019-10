Manchmal ist es ein einziger Abend, manchmal dauert es über mehrere Wochen an, manchmal sogar noch länger. Wenn der Partner fremdgeht, ist das für den Betrogenen meist schwer zu verkraften. Doch so vielfältig die Gründe, so vielfältig sind auch die Möglichkeiten, wie betrogen werden kann.

Simone Steiner, Leiterin der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle der Caritas für den Landkreis Erlangen-Höchstadt, unterscheidet grob in zwei Fällen von Betrug. Eine "Außenbeziehung" dauert über einen längeren Zeitraum an, teilweise entscheiden sich Menschen ganz bewusst dazu. Ein "Seitensprung" könne auch ein "One-Night-Stand" sein, ein Ausrutscher im Affekt - manchmal gar nicht so geplant.

Klar ist in beiden Fällen: In der Beziehung läuft etwas falsch. Ein möglicher Grund laut Steiner: "Der Wunsch nach Anerkennung, Wertschätzung und Resonanz in der Beziehung." Das werde oft vermisst.

Häufig seien auch fehlende Lebendigkeit und Leichtigkeit innerhalb der Beziehung Gründe für einen Fehltritt. Das trete laut Steiner gerade bei Paaren mit Kindern auf. Oftmals würden die Alltagsherausforderungen die Beziehung belasten, die Flucht in unbelasteten Raum, zu einem anderen sexuellen Partner, sei manchmal die Konsequenz.

Findet man selbst heraus, dass der Partner fremdgegangen ist, komme es auf die persönliche Stabilität an, meint Steiner. Sei man selbst gut drauf, könne man den Partner offensiv ansprechen. "Wenn man instabil ist, kann es leichter sein, die Augen zu verschließen", sagt die Leiterin aber auch. Das könne zunächst für manch einen leichter sein. Doch sie sagt: "Die Frage nach richtig und falsch ist immer individuell zu beantworten."

Steiners Empfehlung ist, nach den Indikatoren für die Beziehungskrise zu suchen. Warum geht mein Partner fremd? Laut Steiner habe jeder seinen Anteil am Zustand der Beziehung. "Es sind Wechselwirkungen, die dazu führen, dass ein Partner eine Außenbeziehung hat", sagt sie.

Solch eine Analyse der Beziehung kann auch mithilfe der Caritas geschehen. Bei einem ersten Telefongespräch schildern Betroffene dem Mitarbeiter ihr Anliegen. Anschließend wird entschieden, ob es nach dem Erstgespräch noch weitere Unterhaltungen braucht - mit oder ohne Partner. "Die gesamte Beratung ist kostenfrei", erklärt Leiterin Simone Steiner die Beratung.

Die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle der Caritas in Herzogenaurach ist dabei aber nur für Bürger aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt zuständig - und auch hier nur für Paare mit Kindern. Paare ohne Kinder können sich an die psychologische Beratung bei Ehe- und Partnerschafts-, Familien- und Lebensfragen des Erzbistums Bamberg richten.

Denn fest steht laut Simone Steiner eines: "Eine Lüge oder ein Seitensprung ist immer ein massiver Vertrauensmissbrauch in einer Beziehung."