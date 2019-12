Wenn der Papst zum Poet wird

Seit dem Jahr 1994, also seit nunmehr 25 Jahren, kümmern sich die Krippenfreunde um die Krippe in der Herzogenauracher Stadtpfarrkirche. In diesem Jahr wurde die Krippe wieder im Gotteshaus vor dem Sebastiansaltar aufgebaut, seit 1995 nimmt sie ihren gewohnten Platz unter der Kanzel ein.

Damit ist jedes Jahr viel Arbeit verbunden, um den Interessenten mit den einzelnen Szenen das weihnachtliche Geschehen vor Augen zu führen. Zum Weihnachtsfest ist die Geburtsszene mit der Anbetung der Hirten aufgebaut. Papst Franziskus würdigt in seinem am ersten Adventssonntag 2019 veröffentlichten apostolischen Schreiben Admirabile signum ("wunderbares Zeichen") den Ursprung und die Bedeutung der Weihnachtskrippe.

Lebendiges Evangelium

Er nennt die Krippe ein lebendiges Evangelium, das uns einlädt. Er ermuntert dazu, Krippen überall aufzubauen, in kreativem Einfallsreichtum kleine Meisterwerke entstehen zu lassen. Er geht auch auf den geschichtlichen Ursprung der Krippe ein und beschreibt ausführlich, wie der heilige Franz von Assisi am Weihnachtsabend des Jahres 1223 in Greccio eine Krippenszene mit den beim Gottesdienst anwesenden Menschen nachstellen ließ, als ein Werk der Evangelisierung. Auch echte Tiere, Ochs und Esel, fehlten dabei nicht.

Grotte und Ruinen

In weiteren Kapiteln werden die einzelnen Zeichen und Details einer Krippe aufgezählt und in ihrer Bedeutung erläutert, angefangen vom Hintergrund des Sternenhimmels, in dem Gott Antwort gebe auf die existentiellen Grundfragen nach dem Woher und Wohin, der Ursache von Leid und Tod. Aufbauten, Häuser, Grotte und Ruinen werden erwähnt, in denen die verschiedensten historischen und kulturellen Kontexte lebendig werden, Berge, Bäche, Schafe und Hirten werden nicht vergessen: Die Demütigsten und Ärmsten sind in der Lage, das Ereignis der Menschwerdung aufzunehmen (...) Durch die Geburt in der Krippe beginnt Gott selbst die einzig wahre Revolution, die den Enterbten und Ausgeschlossenen Hoffnung und Würde verleiht. Die Revolution der Liebe, die Revolution der Zärtlichkeit.

Als weitere Figuren werden exemplarisch Schmied, Bäcker, Musiker, Wasserkrüge tragende Frauen und spielende Kinder genannt - sie stünden für die Heiligkeit des Alltags und die Freude, dass Jesus sein göttliches Leben mit uns teilt. Ein eigener Abschnitt ist Maria und Josef gewidmet. Maria sei eine Mutter, die an das große Geheimnis der Menschwerdung denken lässt und alle auffordert, dem Wort ihres Sohnes zu folgen und es in die Tat umzusetzen. Die Heiligen Drei Könige ehrten mit dem mitgebrachten Gold Jesus als König, mit dem Weihrauch als Gott und mit der Myrrhe als Mensch in seiner Sterblichkeit.

In poetischen Worten beschreibt der Papst die Figur des Jesuskindes: Wenn es in die Krippe gelegt wird, beginnt gleichsam das Herz der Krippe zu schlagen. Gott zeigt sich so, in einem Kind, um sich von uns in die Arme schließen zu lassen. In der Schwachheit und Zerbrechlichkeit verbirgt sich seine (...) Kraft.

Von der Liebe Gottes

In schlichten Sätzen gibt der Text auch eine theologische Antwort auf die Frage, warum uns eine Krippe letztlich bewegt und zum Staunen bringt: Weil sie von der Liebe Gottes erzählt, der ein Kind wurde, um uns seine Nähe zu zeigen. Weil sie Gottes Zärtlichkeit offenbart. Er, der Schöpfer des Alls, begibt sich zu uns hernieder (...). In Jesus hat uns der Vater einen Bruder geschenkt (...) einen treuen Freund, der uns immer nahe ist.

Von seinen franziskanischen Ursprüngen her wird die Krippe als Einladung gedeutet, die Armut zu "fühlen" und zu "berühren". Sie sei implizit ein Appell, Jesus in die Armut zu folgen und ihm in den bedürftigsten Brüdern und Schwestern zu begegnen. Papst Franziskus fasst seine Gedanken zur Krippe abschließend zusammen: "Liebe Schwestern und Brüder, die Krippe ist ein Teil eines schönen und anspruchsvollen Prozesses der Glaubensweitergabe. Von Kindheit an erzieht sie uns in jedem Alter dazu, Jesus zu betrachten, die Liebe Gottes zu uns zu spüren, zu fühlen und zu glauben, dass Gott bei uns ist und wir bei ihm, und dass wir alle dank des Kindes, des Sohnes Gottes und der Jungfrau Maria, Kinder und Geschwister sind. Und zu spüren, dass darin das Glück liegt."

Für Krippenfreunde und große und kleine Krippenbauer ist der Text eine spirituelle Grundlage und eine Motivation. Dass der Papst bei den kreativen Meisterwerken auch an Exemplare wie die Kirchenkrippe in der Herzogenauracher Stadtpfarrkirche dachte, lässt sich nur vermuten.

Unter dem Titel "Amirabile signum" kann das vollständige Apostolische Schreiben im Internet eingesehen werden. Eine Lektüre in der Weihnachtszeit lohnt sich, nicht nur für Krippenbauer.