Wenn der Frühling erwacht

Der "Verein ganzheitliche Gesundheit Lorenga e. V." hatte am 6. April Groß und Klein zum Trimm-dich-Pfad-der-Seele hinter der Festung Rosenberg eingeladen, um bei einem nachösterlichen Treffen das Erwachen des Frühlings inmitten der Natur und deren Großartigkeit zu erkennen. Unter blauem Himmel und herrlichem Sonnenschein wurden alle Besucher von der Vorsitzenden des Vereins, Loretta Steinhäuser, herzlich begrüßt. Nur der frische Südostwind erinnerte noch an letzte kalte Wintertage.

Vereinsmitglied Marion Birkel hatte die Leitung der Veranstaltung übernommen. Pünktlich um 14 Uhr bat sie alle in die Mitte des Steinkreises. Sie trug den Kindern eine spannende Elfengeschichte vor, in deren Mittelpunkt die Versöhnung mit den Kräften der Natur stand, so dass der Frühling jetzt endlich Einzug halten und alle Menschen erfreuen kann.

Den Zauber der Frühlingsmagie konnten die Erwachsenen spüren, als sie bei geschlossenen Augen von ihren Kindern mit einer weichen Feder an Kopf und Händen zärtlich gestreichelt wurden. Den Kindern bereitete es Freude, auf einer hellklingenden Klangschale einen Elfenton anzuschlagen, dem alle Anwesenden bis zum Verklingen nachlauschten. Jedes Kind durfte sich auch eine Muschel und einen Elfenstein aussuchen, um im eigenen Garten einen einladenden Platz für den Einzug von Frühlingselfen gestalten können. Die Erwachsenen durften aus einem bereitgehaltenen Korb eine kleine Holzscheibe nehmen, auf deren Rückseite eine Rune und deren Bedeutung zu finden war. Die "energetisch wirksame Kraft der ausgewählten Runen kann während des ganzen Jahres seinen Nutzern hilfreich" sein. Die Kinder hatten viel Spaß dabei, als sie zum Abschluss die vorab auf dem Gelände versteckten Ostertüten suchen durften. red