Wenn der Druck in der Lunge steigt

Wenn Patienten über abfallende Leistungsfähigkeit, Kurzatmigkeit oder Ödeme klagen und die ersten Untersuchungen keinen Grund dafür bieten, dann kann Lungenhochdruck die Ursache sein. Dieser Erkrankung auf die Spur zu kommen, verlangt aber regelrechte Detektivarbeit und interdisziplinäres Zusammenspiel. Auf diese schwer greifbare Erkrankung ging der Chefarzt der Inneren Abteilung an den Haßberg-Kliniken, Haus Haßfurt, Stephan Hochreuther, im Rahmen des VdK-Gesundheitsforums ein. Wie ein Chamäleon sei der Lungenhochdruck, sagte Hochreuther, denn einer Lunge könne man nun einmal keine Blutdruck-Manschette anlegen und nachmessen. So müssten die Ärzte sorgfältige Anamnese machen.

Erste Hinweise

Wenn das EKG eine Belastung am rechten Herzen zeigt, ist die Spur gelegt. Das rechte Herz versorgt die Lunge mit Blut. Ist es vergrößert, ist das ein deutlicher Hinweis auf Lungenhochdruck, denn dann ist es überlastet. Wenn sich der Verdacht erhärtet, bleibt nur eine Katheder-Untersuchung.

In seltenen Fällen gibt's erb-liche Vorbelastungen. Meist ist der Lungenhochdruck die Folge einer anderen Erkrankung, entweder geschädigter Gefäße oder einer defekten Herzklappe. Eine kranke Lunge kann so aufgebläht sein, dass sie kaum noch zu durchbluten ist, auch wenn das Herz noch so stark pumpt. Jeder Widerstand durch Ablagerungen in den Gefäßen fordert vom Herzen ebenfalls mehr Leistung. Mit dem Hochdruck verschlechtert sich die Situation der Gefäße nochmals, weil das Zellwachstum gestört wird und sich die Gefäßwände verdicken. Die Gefäße werden also noch enger.

Raucher sind betroffen

Die meisten Patienten wenden sich wegen Luftnot an den Arzt, oftmals sind sie langjährige Raucher. Beim Tabakrauch wird vorwiegend vom Krebsrisiko gesprochen, doch viel mehr Inhaltsstoffe des Rauches sind freie Radikale und damit gefäßschädigend. Freien Radikalen entgegenwirken kann man mit verschiedenen Lebensmitteln, etwa mit Fischöl, grünem Tee und grundsätzlich mit Vitamin C.

Eine Therapie müsse individuell auf den Patienten zugeschnitten sein, so Hochreuther. So könnten Blutgerinnungshemmer und entwässernde Medikamente helfen, eventuell eine Sauerstofftherapie, teilweise auch operative Eingriffe.

Das VdK-Gesundheitsforum wird am 11. September fortgesetzt. Dann geht es um Ernährung für Diabetiker.