Wenn der Alltag zur Last wird

I n drei Stationen berichtet der Kreuzweg davon, wie Jesus auf seinem Weg zum Berg Golgotha unter der Kreuzeslast zu Boden fällt. Der Künstler Michael Scholl stellt das Kreuz jedoch nicht als solches dar, sondern als quadratischen Körper, der Jesus immer mehr zu Boden zwingt. In den Augen des Künstlers trägt Jesus nicht nur ein Stück Holz. Er trägt die Lasten unseres Lebens. Es sind sowohl unsere alltäglichen Sorgen als auch die globalen Probleme: Erderwärmung und Klimawandel, jetzt ein Virus, das das Leben aller Menschen weltweit auf den Kopf stellt, Angst macht und Opfer fordert.

Unser Leben spielt sich im Moment nahezu im Standby-Modus ab. Soziales und gesellschaftliches Leben finden so gut wie nicht mehr statt. In unseren Lebensgemeinschaften sind wir aufeinander verwiesen wie nie. Das ist eine Herausforderung für jeden von uns: Familien, Paare, Singles, alle leben jetzt anders als zuvor. In der zweiten Woche der Ausgangsbeschränkungen fällt so manchem schon die Decke auf den Kopf.

Beweisen wir Gelassenheit und Geduld im Umgang miteinander! Zeigen wir Kreativität im Umgang mit unserer Zeit! Wertschätzen wir das Aufblühen unserer Natur, die Fülle unserer Heimat und die Geborgenheit unseres Daheims wieder neu! Es besteht kein Zweifel: Die Last dieses Virus ist groß. Die Schritte werden kürzer, die Räume zwischen uns enger. Dennoch sollte es uns gelingen, dass wir einander nicht zur Last werden. Isabella Friedrich, katholische Gemeindereferentin aus Limbach