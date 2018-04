Wenn Denkmäler Fehler im Schilde führen

Auf vielfältige Resonanz ist die "Fehlersuche" gestoßen, die der FT mit der Veröffentlichung eines Leserfotos in seiner gestrigen Ausgabe verband. Viele Leser haben das überflüssige "t" in der Inschrift einer Denkmaltafel entdeckt, die seit einiger Zeit am verschlossenen Tor des Eberner Judenfriedhofs angebracht wurde.

Der orthografischen Berichtigung fügt der Historiker Thomas Schindler mit "geschichtswissentschaftlichem" Gruß einige erklärende Ergänzungen zum Text der Tafel bei. "Wissentschaftlich" korrekt, so teilte der Haßfurter und Eltmanner Stadtarchivar schriftlich mit, "wäre es allerdings auch gewesen, von der Oberländer oder Grabfelder Landjudenschaft zu schreiben, wie deren Name seinerzeit offiziell lautete."

Mit diesen Schildern habe es "ohnehin so seine eigene Bewandtnis, da die Texte oft von Leuten in der Verwaltung ohne ,wissentschaftliche' Hintergrundkenntnisse verfasst werden, die teilweise von der Forschung längst überholte Dinge wieder aufleben lassen".

Schindler nennt ein anderes Beispiel: Als der Pflegeskandal in Schloss Gleusdorf aufkam, sei mehrfach eine an der Fassade des Schlosses angebrachte Denkmaltafel im gleichen Design in der Zeitung abgebildet gewesen.

"Da steht doch tatsächlich drauf, das Schloss sei von Josef Greissing erbaut", schreibt der Archivar, "obwohl dieser Baumeister zu der ebenfalls genannten Erbauungszeit in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts schon einige Jahrzehnte tot war." Greissing starb 1721. eki