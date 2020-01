Wenn das T-Shirt dem Darm zuhört

Ein Lauschangriff durch das eigene T-Shirt? Dieser Gedanke liegt bei der Betrachtung des außergewöhnlichen Kleidungsstücks nahe, in das acht Mikrofone eingenäht wurden. Doch bei der Entwicklung von Dr. Sarah Fischer, Assistenzärztin in der Medizinischen Klinik 1 für Gastroenterologie, Pneumologie und Endokrinologie des Universitätsklinikums Erlangen, handelt es sich nicht um eine polizeiliche, sondern um eine medizinische Überwachungsmethode. Denn das "Gastro-Digitalshirt" zeichnet mehrere Tage oder Wochen lang die Darmgeräusche des Trägers auf und liefert so wertvolle Daten für die behandelnden Ärzte. Diese können so zum Beispiel Behandlungsmethoden bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen oder beim Reizdarmsyndrom bewerten, heißt es in einer Pressemitteilung der Universität.

Für ihre Entwicklung wurde Sarah Fischer nun von der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten mit dem DGVS-Innovationspreis "Digitale Gastroenterologie" ausgezeichnet, der in diesem Jahr erstmals verliehen wurde.

Diagnostik wird erweitert

Die Langzeitaufzeichnung akustischer abdomineller Signale soll zukünftig Einblicke in die Zustände und Prozesse des Magen-Darm-Trakts gesunder Probanden und vor allem von Menschen mit chronischen Erkrankungen gewähren und die nicht-invasive Diagnostik gastrointestinaler Erkrankungen erweitern. "Mit unserem Projekt haben wir außerdem die Grundlage geschaffen, um individuelles Alltagsverhalten hinsichtlich des Einflusses auf die Krankheitsentwicklung zu bewerten", erläutert Sarah Fischer. "So ist es uns möglich, gemeinsam mit der oder dem Betroffenen Strategien für das persönliche Risikomanagement zu entwickeln." red