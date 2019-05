Wenn das Knie schmerzt

Schmerzende Kniegelenke können unterschiedlichste Ursachen haben. Zum Beispiel eine Knieverletzung wie ein Meniskus- oder Kreuzbandriss, aber auch der Verschleiß des Kniegelenkes, beispielsweise bei Arthrose, falscher Belastung oder Überlastung. Dr. med. Manfred Gunselmann, Facharzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, wird in seinem Vortrag "Knieschmerzen - Ursachen und Problemlösungen - Ein Überblick" über die vielfältige Symptomatik, Diagnostik und über die möglichen konservativen und operativen Behandlungsformen ausführlich informieren und aufklären. Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) lädt alle Interessierten zu dieser Informationsveranstaltung am Mittwoch, 29. Mai, um 19 Uhr in den Kulturraum, Grasmannsdorferstraße 1, Burgebrach ein. Der Eintritt ist frei. red