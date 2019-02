Bad Rodach vor 15 Stunden

Wenn christliche Kunst zum Ärgernis wird

In der Salvatorkirche findet am Samstag, 23. Februar, um 19 Uhr die nächste Monatsschluss-Andacht statt. Diakon Grams stellt das Thema "McJesus - wenn christliche Kunst zum Ärgernis wird" in den Mitte...