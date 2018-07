Wenn Bäume Geschichten erzählen

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege hat im Rahmen seiner Jubiläumsfeierlichkeiten einen versierten Referenten aus der Hallertau eingeladen. Thoma Janscheck wird am Donnerstag, 5. Juli, um 19.30 Uhr im Gasthaus Geuther in Kulmbach , Blaicher Straße 52, " Bäume , die Geschichten erzählen" vorstellen. Der ausgezeichnete Redner kann die Bäume zum Sprechen bringen.Bäume, die Geschichten erzählen, kennen wir ja auch in unserer Region: die Tanzlinden. Einladung zu diesem kostenlosen Vortrag ergeht an alle Interessierten. red