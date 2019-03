Wenn "Bach" zum "Meer" wird

Johann Sebastian Bach, geboren am 21. März 1685, ist einer der größten musikalischen Meister der europäischen Musikgeschichte. In Gedenken an seinen Geburtstag soll er auch in Bamberg gefeiert werden - mit einem Konzert, bei dem der geniale Kontrapunktiker ebenso zu Wort kommt wie der überschäumende Virtuose, der tiefsinnige Mystiker ebenso wie der Kenner der barocken Musikwelt. Eben kein "Bach", sondern ein "Meer" von funkelnden Klangkaskaden. Das Konzert findet am Dienstag, 19. März, um 19.30 Uhr in der Johanniskapelle, Oberer Stephansberg 7a, statt.

Unter dem Motto "Ein Pasticcio baroque" stehen virtuose Kostbarkeiten für Violine, Violoncello, Orgel und Cembalo von J. S. Bach auf dem Programm. Ergänzend erklingen Kammermusikwerke von Vivaldi, Händel, Telemann und C. Ph. E. Bach. Es spielen der ehemalige 1. Konzertmeister der Bamberger Symphoniker, Prof. Walter Forchert (Violine), Karlheinz Busch (Violoncello) und Susanne Hartwich-Düfel (Orgel und Cembalo). Bach lud gerne Freunde ein und bewirtete sie herzlich. Die Musici folgen seinem Vorbild und laden in der Pause zu kleinen Gaumenfreuden ein. Karten gibt es beim BVD, Lange Straße 39/41, Tel. 0951/9808220; info@bvd-ticket.de, www.bvd-ticket.de, und unter Tel. 0170/5846520 (Frau Leykauf, auch Einlasskasse). red