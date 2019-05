Wenn aus Lehrern plötzlich Schüler werden

Über die kreative Vermittlung von "Social Skills" an ihre Schüler informierten sich 25 Lehrer bei einem "Lions Quest"-Seminar. "Sie als Lehrkräfte wissen, dass es nicht mehr genügt, sich auf das Vermitteln von Fachwissen zu beschränken", sagte Felix Jacobs. "Erwachsen handeln", lautete der Titel des Seminars, das in den Geschäftsräumen der Ihnen Group stattfand. "Lions Quest" ist ein Programm für Zehn- bis 14-Jährige, das 1984 in den USA entwickelt wurde. Mit Interaktions- und Rollenspielen vermittelte Trainerin Andrea Friedrich den Pädagogen Informatives zu Gruppendynamik, Selbsteinschätzung, Feedback oder demokratischen Entscheidungen im Unterricht.

Sie selbst unterrichtet an der Realschule Rehau und ließ sich vor zehn Jahren zur Trainerin ausbilden. "Durch unsere Übungen ist man als Lehrer gezwungen, sich selbst an der Nase zu zupfen", erklärte sie. Damit meinte sie, dass die Lehrer selbst in Situationen gesteckt würden, die ihre Schüler oft erfahren müssten.

Susanne Fröba, die ein Lehramtsseminar an der Max-Hundt-Schule leitet, hatte sich für den Kurs "Erwachsen handeln" angemeldet. "Die jungen Lehrer erhalten hier viele Anregungen für das methodische Arbeiten mit Schülern, für das Stärken von Vertrauen und den Aufbau einer Gemeinschaft", sagte sie.

"Lehrer sind heutzutage als Erzieher in einer Weise gefordert, auf die in ihrer Ausbildung kaum eingegangen wird", sagte Felix Jacobs. Veranstalter des Seminars waren die Lions-Clubs Bayreuth-Kulmbach, Bayreuth-Thiergarten und Kulmbach-Plassenburg.