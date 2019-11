Wenn Angst den Menschen krank macht

Am Montag, 18. November, 18 Uhr, lädt der Förderverein Patientenclub-Besucherdienst e. V. zu einer öffentlichen Veranstaltung in die ESG am Markusplatz 1 ein. Es spricht Privatdozent Wolfgang Trapp, Diplom Psychologe an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, über "Psychotherapie und Medikamentösetherapie bei Angststörungen". Der Eintritt ist frei. Infos unter der Rufnummer 0951/5193029 oder www.foerderverein-patientenclub.de. red