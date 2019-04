Wenn andere schlafen ...

Auch wenn die Einsatzstunden des Helfer-vor-Ort-Dienstes (HvO) der BRK-Bereitschaft Ebersdorf zum Vorjahr um 107 Stunden gesunken sind, wurde dieser nahezu das ganze Jahr über rund um die Uhr aufrechterhalten. Lediglich ein Ausfall von 9,2 Prozent wurde bei insgesamt 7957 geleisteten Bereitschaftsstunden verzeichnet.

369 Mal kamen die HvO im gesamten Gemeindebereich sowie darüber hinaus zum Einsatz. "Die Anfahrt dauerte durchschnittlich drei Minuten, was einen Zeitvorteil gegenüber dem Rettungsdienst von sechs Minuten bedeutet", führte Bereitschaftsleiter Michael Wagner bei der Hauptversammlung aus. Die Aktiven der Bereitschaft leisteten insgesamt 16 235 Stunden und waren vielschichtig im Einsatz. Unter anderem entfielen auf den Rettungsdienst 1983 und auf die Aus- und Fortbildung 1556 Stunden.

Bei den fünf Blutspende-Terminen wurden 684 Spender betreut. 24 waren Erstspender. Von den 51 Mitgliedern sind 21 weiblich. Erfreulich sind zwei Neuzugänge. Im Januar erfolgte die Ersatzbeschaffung für den in die Jahre gekommenen Rettungswagen "Emma". Hierfür wurde unter anderem eine Spendenaktion durchgeführt.

Die 21 Mitglieder des örtlichen Jugendrotkreuzes leisteten über 300 Dienststunden, vermeldete Gruppenleiterin Melanie Schlüter. Neben getrennten Unterrichten würden auch gemeinsame Termine abgehalten, um das Miteinander zu fördern. "Mit einer Mannschaft waren wir beim Kreiswettbewerb vertreten", erinnerte sie weiter. Dort holte sich das Team in der Stufe 2 den Sieg und wurde auf Bezirksebene Dritter. Heuer wird mit zwei Gruppen gestartet. Die Nachwuchskräfte arbeiteten mit der Bereitschaft zusammen. Highlight war das Ausbildungslager in Triebsdorf. In den letzten Zügen liegt die Fertigstellung des Gruppenraumes. Vorübergehender örtlicher JRK-Leiter ist Michael Wagner.

"Ihr seid engagiert bei der Sache und unterstützt auch auf Kreisebene", lobte Kreisbereitschaftsleiter Claus Weigand den Einsatz der Mitglieder. Richtig sei es, neben der Aus- und Fortbildung auch die Kameradschaft zu pflegen, um Spaß und Freude an der Arbeit zu haben.

"Ihr geht auch zum Einsatz, wenn andere schlafen, und übernehmt für die Allgemeinheit wichtige Dienste und Aufgaben", bilanzierte Zweiter Bürgermeister Joachim Hassel. Dieser Einsatz sei ein wichtiger Bestandteil im Sicherheitsgefüge der Gemeinde. Dahinter stehe aber auch die stetige Bereitschaft, sich aus- und weiterbilden zu lassen, was nicht selbstverständlich sei. Hassel sieht jedes Mitglied als ein wichtiges Zahnrad, um die Bereitschaft auch weiterhin am Laufen zu halten, weshalb er allen dankte.

Ehrungen für mehrjährige Dienstjahre konnten entgegennehmen: Dennis Busch, Alexander Schiek, Jennifer Wiedenmann (fünf Jahre), Uwe Voll, Katrin Seidler-Endres (25 Jahre), Yvonne Butz (30 Jahre), Anni Friedrich, Marianne Streckenbach (35 Jahre), Karl-Heinz Schelhorn (45 Jahre), Willy Neubauer (50 Jahre) und Rudolf Hofner (65 Jahre). Für langjährige Zugehörigkeit wurde Yvonne Butz (30 Jahre) ausgezeichnet. Des Weiteren wurde Alexander Schiek für sein ehrenamtliches Engagement auf Kreisebene gedankt.

Die "gute Seele"

Das Ehrenzeichen in Bronze erhielt Eileen Griebel, die unter anderem Dritte stellvertretende Bereitschaftsleiterin ist und sich in der HvO-Gruppe engagiert. Die Ehrennadel in Gold ging an Bereitschaftsleiter Michael Wagner. Er bringt sich bei der Ausbildung als Fachdienstleiter "San-Dienst" im Kreis ein. Als Blutspende-Beauftragte und aktives Mitglied sei Marianne Streckenbach nicht mehr wegzudenken, hieß es bei der Ehrung. Sie sei stets zur Stelle und die "gute Seele" der Bereitschaft. Ihr wurde ebenfalls die Ehrennadel in Gold verliehen, wie auch Karl-Heinz Schelhorn. Er hat sich unter anderem als ehemaliger Bereitschaftsleiter viele Verdienste erworben und unterstützt die Bereitschaftsleitung in besonderem Maße. Alexandra Kemnitzer