Wenn 97-Jährige Plätzla backen

"Eigentlich könnten wir ja wieder mal was für ältere Menschen machen", dachten sich die Mädchen und Jungs der Klasse 7cM der Altenkunstadter Mittelschule. Aber was könnte das sein? "Es geht auf Weihnachten zu. Wie wäre es, wenn wir ins Seniorenheim gehen und mit den Bewohnern Plätzchen backen?", schlug Hauswirtschaftslehrerin Waltraud Fischer vor. Eine prima Idee, fanden die Schüler.

Auch im Friedrich-Baur-Seniorenzentrum Sankt Kunigund ist man von dem Vorhaben der Jugendlichen begeistert. "Es ist doch immer wieder schön, wenn junge Leute zu uns kommen", meint Ergotherapeutin Karina Schmitt vom Sozialen Dienst. Die Schüler werden in Gruppen aufgeteilt, so dass in allen Wohnbereichen Jung und Alt gemeinsam backen können.

Nachmittag vergeht wie im Flug

Aus Mehl, Butter, Zucker, Eiern und Vanillinzucker besteht der Teig für Butterplätzchen, den Waltraud Fischer mit einigen Mädchen am Abend vorher in der Schulküche zubereitet hat. "Wir mussten etwas vorarbeiten. Sonst hätten wir es zeitlich nicht geschafft, und wir wollen schließlich keine Hektik verbreiten", erzählt die Hauswirtschaftslehrerin. Und sie hat recht. Der Nachmittag vergeht tatsächlich wie im Flug.

Von Berührungsängsten ist weder bei den Jugendlichen noch bei den Senioren etwas zu spüren. Mit ihren Schürzen wirken die Siebtklässler geradezu professionell. Schöne Erinnerungen werden bei Heimbewohnerin Christa Linke wach, als sie mit Denise, Celine und Sinja mittels eines Nudelholzes kleine Klumpen Teig ausrollt. Die Arbeitsfläche wird zuvor mit etwas Mehl bestäubt. "Auf diese Weise bleibt der Teig nicht kleben und lässt sich leichter ausrollen", wissen Justin und Philipp. Mit Förmchen werden Sterne, Tannenbäume, Kerzen, Glocken und andere weihnachtliche Motive ausgestochen. Die Teiglinge kommen auf mit Backpapier ausgelegte Backbleche und werden im Ofen goldgelb gebacken. Schon bald zieht köstlicher Duft durch sämtliche Bereiche des Seniorenzentrums.

Schokoraspeln als i-Tüpfelchen

Doch die Plätzchen sind damit noch lange nicht fertig. Nach dem Auskühlen werden sie mit Zuckerguss bestrichen und mit Schokoraspeln bestreut. Um geschmacklich wie auch optisch für Abwechslung zu sorgen, werden einige Plätzchen mit Marmelade bestrichen und zusammengeklebt.

"Dafür braucht man eine ruhige Hand", schmunzelt Senior Werner Geiger. Dem 97-Jährigen macht das Werkeln mit Backwaren sichtlich Spaß. Hauswirtschaftslehrerin Waltraud Fischer geht von Wohnbereich zu Wohnbereich und hilft bei Bedarf.

Und was geschieht jetzt mit dem leckeren Backwerk? "Das servieren wir unseren Senioren bei einem adventlichen Nachmittag", verrät Ergotherapeutin Karina Schmitt. Für die Mittelschüler wie auch die Heimbewohner vergeht die gemeinsame Zeit viel zu schnell. Bevor die Jugendlichen zurück zur Schule laufen, wird aber noch aufgeräumt. "Denn auch das gehört zum Plätzchenbacken", erklärt Waltraud Fischer mit einem Augenzwinkern. Karina Schmitt und ihre Kolleginnen vom Sozialen Dienst danken den Siebtklässlern für die gelungene Aktion, mit der sie eine schöne Abwechslung in den Heimalltag gebracht hätten.