Weniger Stress und Freude bei Erziehung

Geht das - Kinder erziehen ohne schimpfen und schreien? Ohne sich in eine endlose Reihe von Konflikten zu verstricken? Bei schwierigen Situationen gelassen und mit ruhigen Nerven reagieren? Kinder stärken bedeutet: sie annehmen und bejahen. Anhand von alltäglichen Beispielen wird der respektvolle Umgang miteinander in der Familie eingeübt. Der fünfteilige Kurs unter der Leitung von Gerhard Mall beginnt am Montag, 6. Mai, um 19 Uhr im Konferenzraum (1. Stock) im Pfarrzentrum St. Anna, Heinkelmannstraße 1 in Bamberg. Weitere Informationen und Anmeldung bei der KEB Bamberg, Heinrichsdamm 32 unter Telefon 0951/9230670, E-Mail: kath.bildung-ba@t-online.de oder unter www.keb-stadt-bamberg.de. red