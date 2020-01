Die Katholische Erwachsenenbildung bietet einen Kurs "Weniger Stress, mehr Freude" für Eltern von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahre an. Er beginnt am Montag, 20. Januar, um 20 Uhr mit einem "Schnupperabend" im Pfarrzentrum St. Johannes, an den sich dann noch vier Abende anschließen. Nähere Infos über die Inhalte des Kurses gibt es unter www.kess-erziehen.de. Anmeldung bis Freitag, 17. Januar, beim Referenten Martin Förtsch unter Telefon 09216/6106214 oder per E-Mail an: martin.foertsch@erzbistum-bamberg.de. red