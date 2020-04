Weniger Amphibien

Die Bedingungen für die Wanderung der Amphibien zu ihren Laichplätzen seien 2020 wie in den vergangenen Jahren nicht ideal gewesen, teilte der Bund Naturschutz (BN) im Landkreis Bad Kissingen in einer Pressemeldung mit. Die Klimaerwärmung trifft Tiere, die auf Wasser und Feuchtigkeit angewiesen sind als Erstes und am schlimmsten.

Denn nachts war es noch lange kalt, tagsüber trocken und heiß. Dort, wo Amphibienschutzzäune aufgestellt wurden, wie etwa in Weißenbach, bei Premich, bei Langendorf oder an der Staatsstraße von Hammelburg nach Westheim, seien durchgehend die Zahl der erfassten Amphibien rückläufig.

Neben der zunehmenden Trockenheit und dem Rückgang der natürlichen Lebensräume für Frösche, Molche und Kröten sei der steigende Autoverkehr der größte Feind der Amphibien auf ihren Laichwanderungen. "Wir hatten noch auf einen längeren Regen gewartet, der ist aber ausgeblieben, mit ihr auch größere Wanderungen der Amphibien", macht Elisabeth Assmann von der BN-Kreisgruppe deutlich. "Daher wurden jetzt alle mobilen Amphibienzäune abgebaut."

"Es gibt auch Straßenquerungen der Amphibien wie in Sulzthal, die wir nicht betreuen können, da wir die Helfer vor Ort nicht haben", erklärt Franz Zang vom Bund Naturschutz. "Wenn sich für 2021 Freiwillige aus der Nähe melden, dann könnten wir auch dort Zäune probehalber aufstellen. Interessierte können sich schon jetzt beim BN melden." Dank gelte bei den Hilfsaktionen für die Amphibien neben den Helfern auch dem Landschaftspflegeverband, der die Finanzierung der Aktion bei der Regierung beantragt und organisiert. hae