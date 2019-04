Weniger Aktive, aber mehr Kinderfeuerwehren

Die Ehrung von verdienten Feuerwehrleuten, ein Sachstandsbericht sowie ein Fachvortrag zum Thema "Datenschutzgrundverordnung" standen im Mittelpunkt der Kommandantentagung der Führungskräfte des Landkreises Kronach. Die Zahl der Kinderfeuerwehren im Landkreis nimmt erfreulicherweise stetig weiter zu, wobei die Zahl der Aktiven erneut gesunken ist.

Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger blickte auf ein sehr bewegtes Jahr zurück. Insgesamt 1480 Einsätze, über 100 mehr als im Vergleich zum letzten Jahr, hatten die Wehren zu bestreiten. 407 Mal mussten die Wehren zu Bränden oder Brandmeldeanlagen ausrücken, und 509 Mal galt es, mit den technischen Gerätschaften Hilfe zu leisten. Aber auch 368 Sicherheitswachen gehörten zu den Aufgaben der Floriansjünger. Personell konnten sich die Feuerwehren auf einem fast gleichbleibenden Niveau halten. In den 103 Feuerwehren des Landkreises leisten 2876 Aktive ehrenamtlich ihren Dienst. Eine noch hohe Zahl, so Ranzenberger, dennoch dürfe man nicht verkennen, dass die Zahl der Aktiven in den letzten Jahren kontinuierlich abnimmt. Es müsse die Aufgabe aller sein, hier entgegenzuwirken.

Zurzeit werden 480 Jugendliche in den Jugendfeuerwehren ausgebildet. Hier gilt es wachsam zu sein, denn in den letzten sechs Jahren ist die Zahl der Jugendlichen um 25 Prozent zurückgegangen. Unter dem Gesichtspunkt der rückläufigen Mitgliederzahlen ist der Anstieg der Kinder in den Kinderfeuerwehren sehr erfreulich. Mittlerweile verbringen 337 Kinder ihre Freizeit bei der Feuerwehr.

Die Fertigstellung des Atemschutz- und Ausbildungszentrums im Landkreis ist geschafft. Der Betrieb in der Atemschutzwerkstatt hat begonnen, und zahlreiche Wehren haben schon den ersten Durchgang in der Übungsanlage hinter sich. Ein realistisches Üben und Trainieren stand bei den Planungen im Vordergrund, so Kreisbrandinspektor Ralf Weidenhammer. Damit sich auch die Bevölkerung ein Bild von der neuen Anlage machen kann, wird es gemeinsam mit der Feuerwehr Kronach am 26. Mai einen Tag der offenen Türe geben.

Der Geschäftsführer und Justiziar des Landesfeuerwehrverbandes Uwe Peetz gab anschließend einen Einblick in die neuen Regelungen des Datenschutzes, der auch vor den Feuerwehren nicht Halt macht.

Landrat Klaus Löffler, nannte den Rechenschaftsbericht des Kreisbrandrates eine beeindruckende Leistungsbilanz. Die rund vier Millionen Euro für das Atemschutz- und Ausbildungszentrum seien sehr gut und vor allem zukunftsorientiert angelegt. Der Leiter der Polizeiinspektion Kronach, Polizeioberrat Uwe Herrmann, der 2. Bürgermeister Wilhelmsthals, Gerhard Eidelloth, sowie der Leiter des Rettungsdienstes Martin Schmidt dankten den Wehren für ihr unermüdliches Wirken.

Im Anschluss ehrte Kreisbrandrat Ranzenberger zusammen mit dem Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes, Uwe Peetz, den langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Kronach, Günter Böhnlein, mit dem der Bayerischen Feuerwehr-Ehrenmedaille. Böhnlein, der 15 Jahre stellvertretender Kommandant, 12 Jahre Kommandant und Vorsitzender der Feuerwehr Tschirn war, bekleidet das Amt des stellv. Vorsitzenden im Verband bereits seit zwölf Jahren.

Aus den Händen von Kreisjugendfeuerwehrwart Dirk Raupach erhielten die Jugendwartin der Feuerwehr Teuschnitz, Lisa Strasser, sowie der Jugendwart und stellv. Kommandant der Feuerwehr Neundorf, Fabian Slovig, die Ehrennadel der Jugendfeuerwehren Oberfrankens. Beide sind in ihren Feuerwehren wie auch auf Kreisebene in der Jugendarbeit sehr aktiv.

Kreisbrandrat Ranzenberger wies auf den Florianstag der Feuerwehren des Landkreises Kronach am 4. Mai in Friesen hin. Der Kreisleistungsmarsch der Jugendfeuerwehren wird in Hesselbach stattfinden. red