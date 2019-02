Wenige Minuten reichten

Die kurze Abwesenheit einer Anwohnerin des Zehntsteigs in Redwitz nutzten Diebe am Freitag schamlos aus. Die Frau verließ das Mehrfamilienwohnhaus am Freitag gegen 18.30 Uhr, um ihren Hund Gassi zu führen. Als sie gegen 18.50 Uhr zurückkam, hatte ein Dieb den Umstand genutzt, dass die Haustür nicht versperrt war und an der Wohnungstür der Schlüssel steckte. Am nächsten Tag bemerkte sie, dass aus ihrem Geldbeutel, der sich in ihrer Handtasche befand, die an der Garderobe hing, das Bargeld entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lichtenfels zu melden. pol