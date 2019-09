Wenige Biker am Hambach

Am Sonntagnachmittag führte die Polizeiinspektion Ebern in Zusammenarbeit mit der unterfränkischen Motorradkontrollgruppe erneut eine zielgerichtete Kontrolle von Motorradfahrern im für Motorradfahrer sehr beliebten Serpentinenbereich der Staatsstraße zwischen Ebern und Untermerzbach, am sogenannten Hambach, durch. Obwohl bis zum Nachmittag noch gute Wetterbedingungen zum Motorradfahren herrschten, waren kaum Motorräder unterwegs, wie die Eberner Polizei am Montag berichtete. Offensichtlich waren viele Biker wegen der angekündigten Wetterverschlechterung gar nicht erst gestartet.

Insgesamt wurden laut Polizeiangaben 32 Motorräder zur Kontrolle angehalten. Hierbei handelte es sich fast ausschließlich um Tourenfahrer auf der Durchfahrt. Es gab kaum Beanstandungen. Nur zwei Bußgeldanzeigen wegen abgefahrener Reifen wurden erstattet sowie ein Verwarnungsgeld wegen der überzogenen Hauptuntersuchung wurde vor Ort kassiert. Auch fehlten bei einigen Fahrern die Papiere, die sie eigentlich dabei haben müssten und die sie nun nachträglich vorzeigen müssen. Verhaltensverstöße wurden nicht festgestellt. Die kurvenreiche Strecke wird durch ein Tempolimit, Bodenschwellen und absolute Halteverbote gesichert. red