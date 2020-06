Wenig neue Fälle

Während die Zahl der mit Covid 19 Infizierten in der Stadt seit dem 1. Juni bei 91 stagniert, kamen im Landkreis am 2. und 3. je ein neuer Fall hinzu, so dass jetzt 328 Infizierte gemeldet wurden. 419 Personen haben sich demnach seit dem Beginn der Tests in Stadt und Land nachweislich mit dem Virus angesteckt. Nach wie vor ist ein Patient in der Stadt gestorben, der mit Covid 19 infiziert war. Im Land sind es am 3. Juni 23 Verstorbene - einer mehr als am Vortag.

Erfasst werden Verstorbene, die zum Zeitpunkt des Todes mit dem Virus infiziert waren, unabhängig davon, ob Covid 19 die Todesursache war.

RKI Zahlen höher

Dass die Zahlen, die vom Robert Koch Institut für Stadt und Landkreis Coburg herausgegeben werden, von denen des Landkreises abweichen, wird damit begründet, dass die Statistik vom RKI stets um 0 Uhr des jeweiligen Tages aktualisiert wird, während das Landratsamt erst am Nachmittag meldet.

Daher ist im aktuellen Fall schwer nachzuvollziehen, warum das RKI mit 338 Infizierten im Landkreis mehr Fälle meldet als die Kreisbehörde (228). Entspannt hat sich der Inzidenzwert, der vom RKI errechnet wird.

Er gibt an wie viele Neuinfektionen während der zurückliegenden sieben Tage hinzugekommen sind - hochgerechnet auf 100 000 Einwohner. Das RKI geht dabei von 86 906 Einwohnern im Landkreis und 41 249 Einwohnern in der Stadt aus. Der Inzidenzwert beträgt demnach laut Institut für den Landkreis 28,8 und für die Stadt 14,5.

Infizierte Klinikpersona

Für Schlagzeilen hatte zuletzt der Nachbarlandkreis Hildburghausen gesorgt, weil es dort zu neuinfektionen bei Krankenhausmitarbeitern gekommen war. Dort wurden Massenabstriche angeordnet, die am 2. Juni vorgenommen wurden. Nach Auswertung von rund 290 der 390 genommenen Proben meldet das Landratsamt Hildburghausen am Mittwoch, sieben Neuinfektionen bei Mitarbeitern des Krankenhauses und eine weitere bei einer Person, die nicht dort beschäftigt, aber Patient im Krankenhaus ist.

Nach Medienberichten sind alle positiv Getesteten symptomfrei. Die Mitarbeiter seien eine Woche zuvor bereits getestet worden - allerdings negativ.

Insgesamt meldet der Landkreis Hildburghausen Stand Mittwoch 54 positiv getestete Personen. Dreißig davon haben die Krankheit überstanden und sind genesen.