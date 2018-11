Wenig Hoffnung auf mehr Debatten

Zu den Fraktionswechseln im Adelsdorfer Gemeinderat: Nun sind Johannes Funke und Jutta Köhler also Freie Wähler. 955 bzw. sogar 2804 Stimmen haben Funke und Köhler bei den Wahlen 2014 von den Bürgerinnen und Bürgern erhalten. Im März 2015, nur ein Jahr nach der Wahl, aber inzwischen zur gut bezahlten Zweiten Bürgermeisterin gewählt, verließ Jutta Köhler die SPD-Fraktion, im Januar 2016 zog Johannes Funke nach. "Unüberbrückbare Differenzen" innerhalb der SPD-Fraktion hätten zu dem Schritt geführt, erklärte Köhler damals.

Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen: Da schaffen es drei Menschen nicht, miteinander Politik zu machen. Obwohl sie doch wenige Monate vorher noch gemeinsam ein Wahlprogramm geschrieben und Wahlkampf geführt hatten. Eine Zeit lang firmierte das Duo Köhler-Funke als "Pro Adelsdorf", stimmte meist brav auf Linie des Bürgermeisters ab. Jetzt endlich laufen die beiden endgültig und auch offiziell zu den Freien Wählern über.

Sie rauben der SPD und ihren Wählern damit die Basis. Immerhin hatten die 20 Bewerber und Bewerberinnen 2014 mit rund 12 500 Stimmen ein respektables Ergebnis erreicht. Die Freien Wähler holten etwa doppelt so viele Stimmen. Doch statt auch doppelt so viele Gemeinderäte, haben sie nun zehnmal so viele.

Darin darf man gut und gerne ein Demokratie-Defizit sehen, für das Funke und Köhler verantwortlich sind. Die Wähler und Wählerinnen haben 2020 die Chance, die Verhältnisse wieder geradezurücken.

Bis dahin aber kann die Freie-Wähler-Fraktion mit dem Freie-Wähler-Bürgermeister jetzt nach Lust und Laune die Geschicke der Gemeinde bestimmen. Die Erfahrungen bei einigen wichtigen Themen der vergangenen Jahre machen mich da nicht gerade zuversichtlich. Vielfach sind die Anträge und Initiativen der Freien Wähler heiße Luft gewesen.

Schöne Worte reichten zwar oft, um eine gute Lokalpresse zu haben. Drängende Probleme wie die Folgen der Versiegelung im Seeside-Gebiet sind ungelöst, bei den Gewerbeansiedlungen herrscht fast Stillstand, bei der finanziellen Konsolidierung vertraut man auf das Prinzip Hoffnung.

Stattdessen aber wird viel gefeiert, Menschenketten um den Eisweiher gibt es, der Bürgermeister lernt Gleitschirmfliegen und Drachensteigen, gestaltet Weinfeste im Schloss und ist in Kürze nun wieder beim Christbaum-Glühen unterwegs.

Die Freie-Wähler-Fraktion hat sich bislang brav der Brot-und-Spiele-Agenda des Bürgermeisters untergeordnet und dient als Stichwortgeber. Man möchte der Fraktion wünschen, dass sie mit den zwei früheren Sozialdemokraten auch etwas mehr Debattenkultur hinzugewinnt.

Allein: Meine Hoffnung darauf ist nicht besonders groß. Es braucht weiterhin viele engagierte Bürgerinnen und Bürger außerhalb des Gremiums Gemeinderat, damit die gewachsene Gemeinde kreative Impulse erhält zur Lösung wichtiger Zukunftsfragen. Georg Habermann

Adelsdorf