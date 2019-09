Wenders und der Papst

Mit der Filmreihe "Schöpfung bewahren - nachhaltig Leben", die in diesem Herbst mit drei Filmen in St. Marien im Rahmen der katholischen Erwachsenenbildung startet, wollen die Initiatoren zum Nachdenken und Diskutieren anregen. Den Einstieg bietet am Mittwoch, 25. September, der Wim Wenders-Film "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes".Die nächsten Filme in der Reihe haben keinen direkten religiösen Hintergrund: Am Mittwoch, 23. Oktober, steht "Tomorrow - Die Welt ist voller Lösungen" auf dem Programm und am Mittwoch, 6. November, geht es mit "Die grüne Lüge" um das Thema nachhaltiger Konsum. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Marien, Spittelleite 40. Der Eintritt ist frei. red