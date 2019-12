Wendemanöver geht schief

Ein 20-jähriger VW-Fahrer befuhr am Samstagabend die Adenauer-Brücke in Richtung Burk. An der Einmündung zur Buckenhofener Straße bog er zunächst in diese ein, um anschließend zum Wenden zurück auf die Adenauer-Allee zu fahren. Hierbei übersah er den VW einer 59-Jährigen, die direkt hinter ihm fuhr. Durch das Wendemanöver kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 59-Jährige wurde leicht verletzt.