Wendelinus in neuem Glanz

Christiane Reuther Die Statue des heiligen Wendelinus in Knetzgau ist restauriert worden. Das geschah auf Veranlassung der Jagdgenossenschaft Knetzgau.

Der heilige Wendelinus ist der Schutzpatron der Hirten und Herden, Schäfer und Bauern sowie des Viehs gegen Seuchen. Sein Gedenktag ist der 20. Oktober. Die Bauernregel für diesen Tag lautet: "Sankt Wendelin, verlass uns nie, schirm unsern Stall, schütz unser Vieh."

Seit Jahren steht eine Figur des heiligen Wendelinus in einer Kurve an der Hauptstraße von Knetzgau. Die Eheleute Hans und Maria Düring stifteten diese Figur im Jahr 1977. Die Jagdgenossenschaft Knetzgau unter dem Vorsitz von Roland Mäder ließ die Statue nun renovieren. Der Königsberger Bildhauer Petro Schiller bekam den Zuschlag für die Renovierungsarbeit. Ein besonderer Dank der Jagdgenossenschaft gilt Edeltraud Schneider, die sich um die Pflege des Blumenschmucks an der Statue des Heiligen kümmert.