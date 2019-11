Wen die Freien Wähler nominieren

Die Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl 2020 der Freien Wähler des Ortsverbandes Meeder findet am Mittwoch, 20. November, statt. Durch diese Wahl bestimmen die Bürger, mit welchen Personen und Konzepten die Gemeinde in den nächsten sechs Jahren gestaltet werden soll. In der Versammlung stellen sich die Kandidaten einzeln vor, anschließend sollen sie durch die Mitglieder der Freien Wähler nominiert werden. Beginn ist um 19.30 Uhr im Sportheim. red