"WemNochFolgen" - Timeout am Sonntag

Schon wieder 20 Likes und neue Follower - Begriffe, die heute jeder Jugendliche kennt. Wirkt da das entsprechende biblische Wort "Nachfolge" nicht aus der Zeit gefallen? Ist etwa der ganze Glaube etwas antiquiert? Oder kann er auch heute Menschen glaubwürdig ansprechen? Fragen, die sich das jugendliche Vorbereitungsteam des nächsten Timeout-Gottesdiestes in Breitengüßbach gestellt hat. "WemNochFolgen" lautet der Titel des "Timeout" am Sonntag, 23. Juni, 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Leonhard Breitengüßbach. Der Gottesdienst wird musikalisch untermalt von den "Two Generations". red