In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag war ein silberner Mercedes C 200 in der Von-Gruner-Straße in Coburg abgestellt. Währenddessen trat ein Unbekannter den linken Außenspiegel des Fahrzeugs ab und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden. pol