Wem war der Außenspiegel im Weg?

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Verkehrsteilnehmer, der in der Zeit von Sonntag, 19 Uhr, bis Montag, 13 Uhr, den linken Außenspiegel eines in der Erlanger Straße in Heßdorf geparkten Pkw abfuhr. Das geschädigte Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrad geparkt. Der Verursacher hat vermutlich im Vorbeifahren den Spiegel beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 in Verbindung zu setzen. pol