Wem kann man glauben?

Zum Bericht "SPD schwirrt durch Höchstadt" im FT vom Donnerstag und die Berichterstattung über die geplante Bebauung in der Kerschensteiner Straße: Erst zeigt sich Herr Hänjes als Biene verkleidet auf dem Marktplatz in Höchstadt und unterstützt die Aktion "Rettet die Bienen". Herr Hänjes will dann gleichzeitig die grüne Oase am Hartplatz in der Kerschensteiner Straße roden.

Da frage ich mich: Welche Meinung hat er? Ist die Partei, der er angehört, eine Umfaller-Partei? Welchen Politikern kann man noch glauben? Maria Kern, Höchstadt