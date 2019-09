Schon am Dienstag wurde am Parkplatz Arnoldgymnasium ein kleiner, etwa vier Monate alter Mischlingswelpe aufgefunden. Nachdem sich rund zwei Stunden lang niemand um das angebundene Tier gekümmert hatte, wurde es von der Finderin in Obhut genommen. Das Tier ist beige, hat eine schwarze Schnauze und Ohren und weiße Pfoten. Wer den Welpen kennt oder vermisst oder den Besitzer kennt, soll sich beim Tierschutzverein unter der Telefonnummer 09568/859566 melden.