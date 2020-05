Wem gehört das Mountainbike?

Am Dienstag um 3.40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Luitpoldstraße zwei junge Männer, die ein Fahrrad mit sich führten. Ein 34-Jähriger machte über die Herkunft des hochwertigen Mountainbikes der Marke Specialized (Farbe creme-beige-schwarz) unglaubwürdige Angaben, weshalb das Fahrrad im Zeitwert von etwa 3000 Euro sichergestellt wurde. Zudem tauchte bei der näheren Betrachtung am Rahmen eine geringe Menge Crystal auf, welches dort mit einem Panzertape befestigt war. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 0951/9129-210 den rechtmäßigen Eigentümer des beschriebenen Mountainbikes. Dieb nutzt Moment der Unaufmerksamkeit Am Montag kurz vor 18 Uhr hat ein Unbekannter an einem Bankautomaten in der Heinrichstraße 60 Euro Bargeld gestohlen, als die Geschädigte sich kurz bückte, um einen heruntergefallenen Gegenstand aufzuheben. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen etwa 40-jährigen Mann (ca. 180 cm groß, Brille, dunkle Jacke und Jeanshose). pol