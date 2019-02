Wem gehört das Mountainbike?

Die Polizei hat am Dienstag im Ankerzentrum ein Mountainbike sichergestellt, das möglicherweise aus einem Diebstahl stammt. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarz-neongrünes Mountainbike der Marke Scott, mit neongrünen Griffen, neongrünen Felgen sowie einer neongrünen Trinkflasche. Nun wird der rechtmäßige Besitzer des Fahrrads gesucht. Dieser wird gebeten, sich mit der PI Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. Beim Ladendiebstahl blieb es nicht Am Dienstag kurz vor 15 Uhr wurde die Polizei über einen flüchtenden Ladendieb informiert, der in einem Geschäft in der Lange Straße eine Flasche Rum entwendet hatte. Es gelang den eingesetzten Streifen, den 37-jährigen Mann nach kurzer Zeit an der Unteren Brücke festzunehmen. Neben dem Diebesgut führte er noch einen unterschlagenen Personalausweis sowie ein Messer mit sich, an dem sich Anhaftungen eines Betäubungsmittels fanden. Diebsgut bleibt nicht verborgen Am Dienstagvormittag fielen in einem Geschäft in der Promenadestraße zwei Frauen auf, die dort Lebensmittel im Wert von knapp 55 Euro gestohlen hatten. Das Diebesgut wollte das Duo in einem Kinderwagen aus dem Laden bringen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren tauchten schließlich noch weitere Gegenstände im Gesamtwert von knapp 330 Euro auf, die zuvor in einem Bekleidungsgeschäft sowie in einem Drogeriemarkt entwendet worden waren. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls folgt. pol