Wem gehört das gestohlene Fahrrad?

Bereits am Samstag kurz vor 3 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über einen Einbruch am Laubanger ein. Das Objekt wurde daraufhin von mehreren Streifen umstellt. Nach kurzer Flucht konnte der Täter gefasst werden.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass kurz zuvor in ein Schulgebäude in der Lichtenhaidestraße eingebrochen worden war. Zwar leugnete der 27-Jährige zunächst diese Tat, zeigte sich bei Vorlage der Beweismittel aber schließlich geständig. In beiden Fällen hatte der Mann nach Geld gesucht, war jedoch nicht fündig geworden. Insgesamt hatte er einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro angerichtet.

Die Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete die Vorführung des Tatverdächtigen beim Ermittlungsrichter an. Dieser erließ gegen den Mann Haftbefehl wegen zweifachen versuchten Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung. Der 27-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Für den zweiten Einbruch hatte sich der Täter ein Fahrrad zur Flucht bereitgestellt. Dieses hatte er nach eigenen Angaben aus einem Grundstück am Laubanger entwendet. Die Polizei sucht nun den Besitzer des sichergestellten Fahrrades (Barracuda Trekking Line, hellgrau/dunkelgrau). Der Eigentümer wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 bei der Polizei Bamberg-Stadt zu melden. red