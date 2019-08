Weltweites Kerzenleuchten

Symbol Das "weltweite Kerzenleuchten" (Worldwide Candle Lighting) findet alljährlich am zweiten Sonntag des Monats Dezember statt als "Weltgedenktag für verstorbene Kinder". Zum ersten Mal planen die Malteser im Landkreis Haßberge, die sich in der Hospiz- und Palliativarbeit engagieren, an diesem 8. Dezember (Sonntag) in Limbach in der Dorfkirche eine Gedenkfeier für verwaiste Eltern und Angehörige. Sie wollen damit einen Beitrag leisten, das Tabuthema "Tod eines Kindes" anzusprechen. Die Erfahrung zeigt, das Betroffene nicht so leicht ins Gespräch kommen.

Beiträge In einer kleinen Sommer-/Herbstserie will unsere Zeitung weitere verwaiste Ehepaare, Eltern von "Sternenkindern" und Organisationen zu Wort kommen lassen. Sie sollen von ihren Erlebnissen und ihren Erfahrungen berichten. gg