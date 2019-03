Weltweit bei Wettkämpfen

Der Ausdauersportclub Kronach-Frankenwald hatte seine Jahreshauptversammlung im Gasthaus Göppner in Hummendorf. Vorsitzender Silvester Kohlmann ging dabei auch auf die sportlichen Erfolge der Mitglieder ein. Diese waren auf der ganzen Welt unterwegs, von Kronach über Altenkunstadt und Roth, über Dänemark und China, New York bis nach Hawaii. Erwähnenswert ist der 31. Start von Thomas Geiger bei der Challenge Roth und sein 50. Finish bei einem Langdistanzrennen auf Hawaii. Für die Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifizierte sich Thomas bei einem Mitteldistanzwettkampf in China. In Samorin/Slowakei verteidigte er seinen Challenge-Weltmeistertitel auf der Mitteldistanz. Michael Kalb hat bei den Europameisterschaften IM den 2. Platz in seiner Altersklasse erreicht. In Hof wurde er oberfränkischer Meister in der Sprintdistanz. Martin Dümlein wurde Vierter bei den deutschen Meisterschaften auf der Sprintdistanz in seiner AK und oberfränkischer Meister beim Swim and Run in Pegnitz. Birgit Kroha finishte den New York Marathon und Stefan Eckardt und Sebastian Hempfling waren beim berühmten Paris-Roubaix-Radrennen am Start. Matteo Ricupero startete bei widrigsten Bedingungen beim Ötztaler Radmarathon. Insgesamt hat der Verein momentan 145 Mitglieder.

Bei den Neuwahlen wurde Silvester Kohlmann einstimmig wiedergewählt. Zum 2. Vorsitzenden wurde Martin Dümlein gewählt, nachdem Andreas Barnikel nicht mehr zur Wahl stand. 3. Vorsitzender (Kassenwart) ist Thomas Geiger.