Die Volkshochschule in Ebern macht auf eine besondere Weltreise aufmerksam. Im Landkreis Haßberge leben Menschen aus vielen unterschiedlichen Ländern. Viele sind stolz und glücklich, wenn sie von ihrer alten Heimat erzählen können. Die "Weltreise durch Wohnzimmer" gibt einen Eindruck vom Wunschreiseland aus erster Hand in zwei Stunden. Die "Reiseleiter" berichten in ihren eigenen vier Wänden von den Ländern, aus denen sie kommen. Auf dem Reiseplan für Ebern stehen dabei drei Länder: England, Syrien und Äthiopien. Los geht es am Donnerstag, 30. Januar, um 16 Uhr mit einer "Reise" in ein englisches Wohnzimmer. Anmeldung ist unter www.vhs-hassberge.de oder unter der Rufnummer 09531/64 63 möglich. Bei der Anmeldung erhalten die Teilnehmer Informationen zur "Reiseleitung". red