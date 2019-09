Flotte Weltmusik auf schwäbisch gibt es am heutigen Freitag, 6. September, ab 17 Uhr mit der Band "SojaB" auf der Almrauschhütte, Am Hauptsmoorwald 3, in Amlingstadt. Mit geballter Akustikpower, gespickt mit schwäbischem Wortwitz und Charme, serviert die Band aus Geislingen englische Pop-Songs, südamerikanische Grooves sowie schwäbische Eigenkompositionen. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter spielt die Band in der Hütte, teilen die Veranstalter weiter mit. red