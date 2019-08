Weltmeistertitel für cleveres Studententeam

Wenn wütende Vögel auf Steinschleudern sitzen und Sekunden später auf grüne, schweinische Widersacher abgefeuert werden, ist "AngryBirds"-Zeit. Seit 2009 erobert das Computerspiel in seinen verschiedenen Varianten die Bildschirme von Smartphones, Tablets oder PCs.

Während die Fangemeinde in Deutschland dem Start des Kinofilms "Angry Birds 2" am 19. September entgegenfiebert, hat das Bamberger Studierendenteam "BamBirds" seine Vögel respektive Schweine bereits erfolgreich abgeschossen. Und zwar bei der 8. AI-Birds-Weltmeisterschaft, die im August im Rahmen der renommiertesten Fachtagung für Künstliche Intelligenz, der "International Joint Conferences on Artificial Intelligence", in Macao/China stattfand.

Die Spielzüge führten die BamBirds allerdings nicht selbst aus, sondern ein von ihnen entwickeltes, gleichnamiges KI-Programm. Denn darum ging es: Gesucht war das spielstärkste Programm, welches selbstständig zuvor unbekannte Spielstufen von Angry Birds meistert. Drei Runden à 30 Minuten galt es für die Delegation der Uni Bamberg zu absolvieren. Im Finale konnte sie sich schlussendlich mit 228 050 zu 195 350 Punkten gegen die starke Konkurrenz aus der TU Dresden durchsetzen und den Titel erneut in die Domstadt holen. Bereits 2016 war es den BamBirds gelungen, die Weltmeisterschaft für sich zu entscheiden.

Die Grundlagen für den Sieg wurden bereits in den Wochen vor der Meisterschaft in Bamberg gelegt. Die BamBirds, ein Team von 17 Studenten, entwickelten im Rahmen eines Projekts der Angewandten Informatik gemeinsam mit ihrem Professor Diedrich Wolter einen sogenannten intelligenten Agenten. Dieses Computerprogramm ist zu eigenständigem Handeln und Lernen fähig und kann Schlussfolgerungen aus dem laufenden Spiel ziehen, um seine Strategie anzupassen.

Was vordergründig wie ein unterhaltsamer Zeitvertreib aussieht, berührt zahlreiche noch ungelöste Forschungsfragen der Künstlichen Intelligenz. Das Meistern von "Angry Birds" erfordert es beispielsweise, physikalische Zusammenhänge zu begreifen und ausnutzen zu können. "Die hierfür erforschten Techniken können in Zukunft etwa Robotern im Haushalt helfen, neue Aufgaben zu erlernen", so Wolter.

Der Vergleich zum Menschen zeigt aber auch, dass es noch ein langer Weg ist, bis Roboter ähnlich wie Menschen Alltagsaufgaben lösen können: "Im getrennt durchgeführten direkten Vergleich ‚Mensch gegen Computer‘ schaffte es nur ein Programm, eines von vier Leveln zu lösen, fast alle Menschen waren besser", so Wolter. red