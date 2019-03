Weltladen übergibt 138 gebrauchte Handys an Missio

Aus Anlass der "Fairen Woche" hatte der Weltladen im September 2018 in Kooperation mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Forchheim zu einer Handy-Sammelaktion aufgerufen. Eine Zwischenbilanz der Sammlung ergab jetzt die stolze Anzahl von 138 ausgedienten Mobiltelefonen, die von Margit Wünsche (Weltladen Forchheim) und Christina Lehrieder (BDKJ) an Missio München übergeben wurden.

Aus den Handys recycelt die Firma "Mobile Box" Kupfer, Silber, Gold und Coltan. Missio erhält für jedes Gerät eine Vergütung zwischen 50 Cent und einem Euro. Einen Anteil des Erlöses erhält die "Aktion Schutzengel, für Familien in Not - weltweit".

Weiterhin unterstützt das Hilfswerk Projekte in Burkina Faso und im Kongo. In diesen Ländern werden die Rohstoffe oft in illegalen Minen und unter lebensgefährlichen Bedingungen, auch von Kindern, abgebaut.

Welchen Wert die gesammelten Geräte darstellen, macht folgende Zahl klar: 41 Handys enthalten so viel Gold wie eine Tonne Golderz. Die Sammlung geht weiter: Der Weltladen Forchheim nimmt ausgediente Geräte an (auch mit Ladegerät) zu den Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, und Samstag 10 bis 13 Uhr. Weitere Auskünfte unter Telefon 09191/340777 oder per E-Mail an wl-fo@gmx.de. red