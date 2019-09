Weltladen informiert über Tee und schenkt ein

Gerade im Herbst und Winter hat Tee Hochsaison. In der "Fairen Woche" bietet der Weltladen Eltmann von Mittwoch, 25., bis Freitag, 28. September, eine Verkostung des neuen Tee-Sortiments an (täglich von 9 bis 12 Uhr sowie am Freitag zusätzlich von 15 bis 17.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 11 Uhr). Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen haben zum Tee Informationen über Wirkstoffe von Relax- oder Power-Tee, vom klassischen Ostfriesentee oder Darjeeling über die heimischen Kräutertees bis zu Rooibos-Rose. Es gibt Zubereitungsempfehlungen und Auskünfte über den Anbau und die Projekte, in denen "Fairer Tee" erzeugt wird. Das Thema wird am Mittwoch, 20. November, bei einem Wortgottesdienst in der Eltmanner Sakramentskapelle aufgegriffen: Im November feiert der Eltmanner Weltladen sein 25-jähriges Bestehen. sw