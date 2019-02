Mit dem Gewinn des kanadischen "Honens Competition" im Jahr 2009 gelang dem Pianisten Georgy Tchaidze der internationale Durchbruch. So konzertierte er unter anderem in bekannten Konzertsälen wie der Wigmore-Hall und der Carnegie-Hall. In der Reihe "Weltklassik am Klavier!" gastiert der Russe am Sonntag, 10. März, ab 17 Uhr in der ehemaligen Synagoge, Judengasse 12 in Lichtenfels, mit einer Hommage an Robert Schumann. Dessen dritte Klaviersonate und sein bekannter "Carnaval" spiegeln auf herrliche Weise das typische Wechselbad romantischer Gefühle wider: Melancholie und Leidenschaft, Poesie und Virtuosität.

Tchaidzes Werdegang

Der 1988 in St. Petersburg geborene Georgy Tchaidze erhielt im Alter von sieben Jahren Violin- und Klavierunterricht. Er absolvierte sein Studium bei Nina Feoktistova in Nischni Nowgorod, bei Sergej Dorensky in Moskau und bei Klaus Hellwig an der Universität der Künste in Berlin. 2015 gewann er den "Top of the World Competition" im norwegischen Tromsø.

Georgy Tchaidze hat bereits drei CDs vorgelegt: Kammermusik mit dem Cecilia-String-Quartett, ein Schubert-Album und Werke von Medtner, Mussorgsky und Prokofjew.

Ein Kaleidoskop der Emotionen

"Weltklassik am Klavier - Schumann: Grande Sonate und Carnaval!" Dieses Programm ist ein Eintauchen in die Welt der Musik von Schumann: eine Welt der bunten Farben, der wechselnden Formen, ein Kaleidoskop der Emotionen und stürmischen Gefühle, ein Labyrinth der Rätsel und Scharaden. Es gibt vielleicht nicht viele Stücke in der Klaviermusik, die so voller Poesie, veränderlicher Schönheit und tragischer Bestrebungen sind, wie seine dritte Klaviersonate. Der "Carnaval" ist eine erlesene Liebeserklärung, denn in jedem Stück ist der Name der Stadt von Schumanns erster Verlobten chiffriert (die Buchstaben A-Es-C-H oder As-C-H sind gleichzeitig die Noten, die Motive bilden). Der "Carnaval" ist aber auch ein Manifest der Kunst des jungen Schumann, ein Spiegelbild seiner Leidenschaft, seiner Ideen und seines Kampfes. "Carnaval" gilt als eine der hellsten Perlen der romantischen Musik und ein Glanzwerk der Klavierliteratur.

Reservierungen

Platzreservierungen sind telefonisch unter der Rufnummer 0211/9365090 oder per E-Mail an info@weltklassik.de möglich. Informationen gibt es im Internet unter www.weltklassik.de, unter www.facebook.com/Weltklassik und unter www.facebook.com/kathrin.haarstick. red